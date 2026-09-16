Canoa polo, l’Italia concede il bis ai Mondiali: Svezia battuta e pass per la seconda fase

Seconda affermazione per l’Italia maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri, nel Gruppo D, dopo la netta vittoria all’esordio sulla Malesia, supera anche la Svezia, battuta per 5-2. Nello stesso raggruppamento i Paesi Bassi liquidano la Malesia per 10-2.

L’Italia resta così in testa al raggruppamento a punteggio pieno, salendo a quota 6 assieme ai Paesi Bassi: le due formazioni, che domani si affronteranno per il primo posto del girone, passano alla seconda fase, mentre Svezia e Malesia restano a zero, sono eliminate e lotteranno per le posizioni dalla 13ma alla 24ma.

Nella prima frazione gli azzurri passano in vantaggio con il gol di Paolo Messina dopo 4’51”, ma la Svezia pareggia i conti a 6’05” con Melker Lindstrom. L’Italia, però, si riporta subito avanti con la marcatura di Giuseppe Ruggiero dopo 6’38”, per poi trovare il break con la segnatura di Fabrizio Massa dopo 9’17”, che vale il 3-1 a metà gara.

Nella ripresa l’Italia legittima il successo: Tommaso Gaetano Lampò firma il 4-1 dopo 12’35”, mentre Giuseppe Ruggiero sigla la personale doppietta a 14’49”. La Svezia poco dopo accorcia con la marcatura di Erik Malmborg, che va a referto con il gol del definitivo 5-2.