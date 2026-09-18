Canoa polo, l’Italia batte anche la Polonia ai Mondiali ed è vicina alle semifinali

L’Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri, nel Gruppo O, superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre la Svizzera e Portogallo pareggiano per 3-3.

Dopo tre dei cinque turni previsti restano in testa al girone a punteggio pieno Germania ed Italia, che salgono a quota 9 e sono ad un passo dalle semifinali, dato che al termine della seconda fase le prime due andranno in semifinale. Con 6 punti ancora a disposizione azzurri e teutonici sono a +5 sulla Svizzera, terza a quota 4, quindi nello scontro diretto con gli elvetici di domani alle 10.20 all’Italia basterà non perdere. Quarta la Polonia a quota 3, quinto il Portogallo con 1, ultima la Nuova Zelanda ancora ferma a quota zero.

Nella sfida contro la Polonia gli azzurri partono a spron battuto: nel primo tempo bastano 32″ ad Edoardo Corvaia per firmare il vantaggio dell’Italia, seguito a 1’45” dal raddoppio di Giuseppe Ruggiero. Il tris dell’Italia porta la firma di Paolo Messina dopo 7’29”, poi la Polonia reagisce e va a marcare dopo 8’01” con Hubert Migdalski e dopo 9’09” con Jan Bulira per il 3-2 in favore degli azzurri all’intervallo.

Nella seconda frazione l’Italia allunga subito con la segnatura dopo 11’37” di Giuseppe Ruggiero, che sigla poi la personale tripletta dopo 18’41”, infine Paolo Messina firma la doppietta con la marcatura dopo 19’04” che sancisce il definitivo 6-2.