Canoa
Canoa polo, l’Italia apre con un successo la seconda fase dei Mondiali
L’Italia maschile apre con un successo la seconda fase dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri, nel Gruppo O, superano per 2-0 il Portogallo. Nello stesso raggruppamento la Germania piega la Polonia per 3-2, mentre la Svizzera regola la Nuova Zelanda per 5-4.
A differenza del torneo iridato femminile, in quello maschile le squadre non portano alla seconda fase i risultati della prima fase, quindi azzurri, tedeschi ed elvetici vanno a quota 3, mentre lusitani, polacchi e neozelandesi restano a zero. Al termine di questo secondo girone le prime due andranno in semifinale.
Il match odierno resta a lungo in equilibrio, tanto che nel primo tempo il risultato si sblocca soltanto dopo 8’26”, grazie al gol di Tommaso Gaetano Lampò, che manda gli azzurri al riposo in vantaggio sull’1-0. Nella ripresa, invece, gli azzurri difendono il risultato ed alla fine Paolo Messina dopo 19’10” fissa lo score sul definitivo 2-0.