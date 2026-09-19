Canoa
Canoa polo, Italia battuta dalla Germania ai Mondiali. Azzurri in semifinale con la Gran Bretagna
L’Italia maschile incappa nella prima, ininfluente, sconfitta nella seconda fase dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri ed i padroni di casa avevano già staccato il pass per le semifinali, e nello scontro diretto si impongono i tedeschi per 3-5.
Negli altri incontri del Gruppo O, invece, la Nuova Zelanda regola il Portogallo per 4-2, mentre la Svizzera liquida la Polonia per 7-3. Le semifinali della rassegna iridata, in programma domani dalle 10.20, saranno Germania-Francia e Gran Bretagna-Italia.
A chiudere in testa al girone a punteggio pieno è la Germania, a quota 15, davanti all’Italia, seconda a quota 12: queste due formazioni staccano il pass per le semifinali. Giocheranno per i piazzamenti, invece, la Svizzera, terza con 7 punti, la Nuova Zelanda, quarta con 6, la Polonia, quinta con 3, ed il Portogallo, sesto con 1.
Nel primo tempo la Germania va in vantaggio con Leon Max Paul Konrad dopo 3’19”, ma l’Italia pareggia subito con Tommaso Gaetano Lampò a 4’04”. Teutonici di nuovo in vantaggio con René Kirchhoff dopo 5’07”, ma Paolo Messina pareggia ancora dopo 6’02”. Tedeschi ancora avanti con Leon Max Paul Konrad dopo 6’48” per il 2-3.
Nella ripresa l’Italia pareggia nuovamente con Alessandro Schiano Di Cola dopo 11’08”, ma la Germania torna in vantaggio ancora con Leon Max Paul Konrad dopo 13’54”, poi a 19’24” Erik Beukenbusch mette a referto la marcatura del definitivo 3-5.