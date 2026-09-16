Canoa
Canoa polo femminile, pronto riscatto dell’Italia ai Mondiali di Duisburg
Pronto riscatto dell’Italia della canoa polo femminile ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania: le azzurre nel secondo match del Girone C superano di misura la Svizzera, battuta per 1-0, vendicando la sconfitta di misura patita all’esordio.
Nello stesso raggruppamento la Germania supera la Svezia per 4-1, infine la Polonia batte la Malesia con lo stesso punteggio. In virtù di questi risultati, dopo due turni restano in testa a punteggio pieno con 6 punti la Germania e la Polonia, mentre l’Italia aggancia proprio la Svizzera a quota 3, infine Svezia e Malesia restano sul fondo della classifica a quota zero.
Il match odierno contro le elvetiche si rivela estremamente ostico e bloccato, così come accaduto al mattino contro le polacche. Dopo la prima frazione senza alcun punto messo a referto, al ritorno in acqua l’Italia trova il gol della vittoria dopo 11’52”, grazie a Claudia Fanni che firma la marcatura del definitivo 1-0 per le azzurre.