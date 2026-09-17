Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia vince ancora ai Mondiali ed è ad un passo dalla seconda fase
Terza affermazione di fila per l’Italia della canoa polo femminile ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania: le azzurre nel quarto incontro del Girone C liquidano nettamente la Svezia, sconfitta per 7-0, portandosi ad un passo dall’accesso alla seconda fase del torneo, a cui avranno accesso le prime tre del girone e la migliore quarta dei tre gruppi della rassegna iridata, con le squadre che si porteranno dietro i risultati degli scontri diretti.
Nello stesso raggruppamento, infatti, la Germania liquida la Polonia per 8-0, infine la Svizzera supera la Malesia per 9-2. In virtù di questi risultati, a un solo turno dalla conclusione, resta in testa da sola a punteggio pieno con 12 punti la Germania, mentre l’Italia sale a quota 9 ed aggancia la Polonia al secondo posto, con la Svizzera quarta a quota 6, infine Svezia e Malesia restano sul fondo della classifica a quota zero.
Match a senso unico quello con le svedesi: nel primo tempo le azzurre sbloccano la contesa dopo 1’22” con la segnatura di Giulia Buonvenga, mentre il raddoppio arriva con Veronica Mazzanti, che dopo 4’32” firma il 2-0 con cui si va al riposo. Nella seconda frazione l’Italia dilaga: Veronica Mazzanti marca ancora a 10’51” ed a 13’04”, per la personale tripletta, poi arriva la doppietta di Maddalena Lago, che va a referto a 14’33” ed a 17’58”, infine dopo 19’40” arriva la marcatura di Claudia Fanni, che sancisce il definitivo 7-0.