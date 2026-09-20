Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia si congeda dai Mondiali con il successo su Cina Taipei
L’Italia della canoa polo femminile chiude il proprio cammino ai Mondiali 2026, in corso a Duisburg, in Germania, con una sofferta vittoria ai tempi supplementari: le azzurre, nella finale per il 7° posto, superano in rimonta Cina Taipei, sconfitta per 4-3.
Nel primo tempo le asiatiche si portano in vantaggio dopo 3’25” con Chien Chi-Yun, ma le azzurre pareggiano grazie a Chiara Trevisan dopo 9’51”. Prima dell’intervallo, però, Cina Taipei torna in vantaggio, proprio a 9’59”, grazie alla marcatura di Yan Siou-Hua, che firma l’1-2 con cui si va al riposo.
Nella ripresa le asiatiche allungano, ancora con Yan Siou-Hua, che sigla la personale doppietta dopo 12’36”. L’Italia reagisce ed accorcia con Chiara Trevisan dopo 14’50”, per poi pervenire al pareggio con Maddalena Lago, che a 16’57” firma il 3-3. Si va ai supplementari: decisiva la marcatura di Giorgia Damonte dopo 24’55” per il definitivo 4-3.