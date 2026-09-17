Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia regola la Malesia e resta in corsa per la seconda fase dei Mondiali
Seconda vittoria consecutiva per l’Italia della canoa polo femminile ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania: le azzurre nel terzo match del Girone C regolano la Malesia, battuta per 5-2, restando in corsa per il passaggio alla seconda fase del torneo.
Nello stesso raggruppamento, infatti, la Germania supera la Svizzera per 4-1, infine la Polonia batte la Svezia per 4-2. In virtù di questi risultati, dopo tre turni dei cinque previsti, restano in testa a punteggio pieno con 9 punti la Germania e la Polonia, mentre l’Italia sale a quota 6, staccando la Svizzera, quarta a quota 3, infine Svezia e Malesia restano sul fondo della classifica a quota zero.
Nella prima frazione l’Italia fatica a sbloccare la contesa, ma il muro difensivo eretto dalle malesi si sgretola nel finale, con le azzurre che si iscrivono a referto in rapida successione: sblocca Veronica Mazzanti dopo 7’40”, raddoppia Chiara Trevisan dopo 8’08”, poi Bianca Bertoncin a 9’18” sancisce il 3-0 con cui si va al riposo.
Nella ripresa le malesi accorciano dopo 11’01” con Amzi Tan, ma Chiara Trevisan a 12’27” sigla la doppietta e riporta a +3 le azzurre. La Malesia accorcia subito con Mas Irhan, dopo 12’39”, ma Bianca Bertoncin, dopo 13’09” firma il gol del definitivo 5-2 e mette in cassaforte la vittoria delle azzurre.