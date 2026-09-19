Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia pareggia con la Gran Bretagna e giocherà per il 7° posto ai Mondiali
L’Italia della canoa polo femminile, impegnata ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania, si congeda dalla seconda fase con un pareggio: le azzurre, nell’ultimo incontro del Girone O, infatti, fermano la Gran Bretagna sul risultato di 2-2. Nello stesso raggruppamento la Francia regola la Svizzera per 4-2.
In virtù di questi risultati, proprio la Francia va in semifinale come prima con 10 punti, davanti alla Gran Bretagna, seconda ed a sua volta in semifinale, a quota 7, con i Paesi Bassi terzi ed eliminati, sempre a quota 7, mentre l’Italia si porta a quota 4, infine la Svizzera chiude ultima a quota 0.
Le semifinali dei Mondiali, dunque, vedranno sfidarsi nel penultimo atto Germania-Gran Bretagna da una parte e Francia-Polonia dall’altra, con l’Italia che affronterà domani alle ore 12.05 nella finale per il 7° posto la quarta classificata del Girone P, ovvero Cina Taipei.
Nel match con le britanniche le azzurre sono costrette ad inseguire: nel primo tempo la Gran Bretagna passa dopo 2’10” con Sara Lanao-Madden, ma dopo 4’49” Giulia Buonvenga firma l’1-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa Sara Lanao-Madden riporta le britanniche avanti dopo 14’35”, ma Claudia Fanni a 15’13” sigla il definitivo 2-2.