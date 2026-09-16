Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia cede di misura alla Polonia nell’esordio ai Mondiali
Passo falso dell’Italia della canoa polo femminile nell’esordio ai Mondiali 2026 scattati a Duisburg, in Germania: le azzurre cedono alla Polonia per 3-4 nel primo match del Girone C. Nello stesso raggruppamento la Svizzera piega per 3-2 la Svezia ed infine la Germania liquida per 14-0 la Malesia.
Nella prima frazione la Polonia passa subito a condurre grazie alla segnatura di Hanna Sojka dopo 2’58”, ma le azzurre hanno la forza di ribaltare una prima volta lo score, grazie alla doppietta di Giulia Buonvenga, che prima pareggia i conti dopo 4’54”, poi firma il sorpasso dopo 7’00”. Si va al riposo sul 2-1 per l’Italia.
Nella ripresa, però, la Polonia trova il controsorpasso con le marcature di Dominika Sojka a 13’56”, e di Nadia Watkowska a 15’56”. L’Italia trova il nuovo pareggio con Claudia Fanni a 16’45”, ma a griffare la segnatura decisiva è ancora Hanna Sojka, che a 17’26” firma il definitivo 3-4 per la Polonia.