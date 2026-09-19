Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia cede alla Francia ed è eliminata ai Mondiali
Termina l’avventura iridata dell’Italia della canoa polo femminile ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania: le azzurre, nell’incontro del Girone O, vengono battute col minimo scarto dalla Francia, che la spunta per 1-2, non potendo più ambire alle semifinali.
Nello stesso raggruppamento, inoltre, la Gran Bretagna piega i Paesi Bassi per 2-1. In virtù di questi risultati, la Francia aggancia i Paesi Bassi al comando a quota 7, davanti alla Gran Bretagna, terza a quota 6, mentre l’Italia resta a quota 3 ed è eliminata assieme alla Svizzera, ultima a quota 0.
Ad un solo match dal termine della seconda fase, infatti, le azzurre, che nel pomeriggio se la vedranno con la Gran Bretagna, non possono più raggiungere le prime due posizioni, che valgono l’accesso alle semifinali, essendo a -4 da Francia e Paesi Bassi, con soli 3 punti a disposizione.
Nel primo tempo è l’Italia a passare per prima in vantaggio, grazie alla marcatura di Giulia Buonvenga dopo 5’13”, ma la Francia pareggia subito i conti con Marion Robert, che dopo 6’04” firma l’1-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa la Francia segna il gol decisivo con Jeanne Coursin dopo 12’11”, che sigla il definitivo 1-2.