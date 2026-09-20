Canoa
Canoa polo femminile, la Germania vince i Mondiali: Francia dominata in finale, Italia settima
Cala il sipario sui Mondiali senior 2026 di canoa polo femminile, andati in scena a Duisburg, in Germania: oro alle padrone di casa teutoniche, che dominano l’ultimo atto contro la Francia, liquidata per 8-1, mentre il bronzo va alla Gran Bretagna, che piega la Polonia per 4-3 ai supplementari. L’Italia si classifica settima.
Nel primo tempo le tedesche si portano in vantaggio dopo 2’07” con il gol di Ezra Oezbay, poi arriva il raddoppio di Jill Lara Rutzen dopo 6’23”. La Francia accorcia le distanze a 7’49” con la marcatura di Aline Richer, ma la Germania ristabilisce subito le distanze con Nele Schmalenbach, che dopo 8’17” firma il 3-1 con cui si arriva a metà gara.
Nella ripresa prosegue il monologo teutonico: dopo 12’48” si iscrive a referto Katharin Gruenewald, poi marca ancora Jill Lara Rutzen, dopo 14’52”. A 16’05” arriva la segnatura di Nina Hachenburg, poi a 18’25” Jill Lara Rutzen sigla la personale tripletta, infine a 19’49” Laura Saliou firma il definitivo 8-1.