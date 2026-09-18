Canoa polo femminile, Italia superata di misura dai Paesi Bassi: si fa dura per le semifinali ai Mondiali

Battuta d’arresto per l’Italia della canoa polo femminile ai Mondiali 2026 in corso a Duisburg, in Germania: le azzurre nel primo incontro del Girone O vengono beffate di misura dai Paesi Bassi, che si impongono nel finale per 0-1, vedendo complicarsi il cammino verso le semifinali. Non saranno concessi altri passi falsi alle azzurre, a partire dallo scontro diretto con la Francia di domani. Nello stesso raggruppamento, inoltre, quest’oggi la Gran Bretagna supera la Svizzera per 6-3.

In virtù di questi risultati, considerando anche che nella seconda fase valgono gli scontri diretti giocati nel primo girone, con l’Italia che conserva la vittoria per 1-0 sulla Svizzera, i Paesi Bassi vanno in testa da soli con 7 punti in tre partite, davanti alla Francia, seconda con 4 punti in 2 match. L’Italia viene agganciata al terzo posto dalla Gran Bretagna, con entrambe le squadre che hanno 3 punti in 2 incontri, infine la Svizzera resta sul fondo della classifica con zero punti in 3 partite ed è eliminata.

La sfida odierna contro le neerlandesi rimane a lungo in equilibrio, con le due squadre che si equivalgono e non riescono a sbloccare il match: nel primo tempo non ci sono marcature e così si arriva al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il canovaccio dell’incontro non cambia, con il confronto che resta bloccato fino ad un minuto e mezzo dal termine: a 18’31”, infatti, arriva la rete decisiva di Thura Breedt Bruijn, che sigla la marcatura del definitivo 0-1 e consegna la vittoria alle neerlandesi e beffa le azzurre.