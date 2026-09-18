Canoa polo femminile, Italia battuta di misura dalla Germania ma promossa alla seconda fase dei Mondiali

L’Italia esce sconfitta di misura dal confronto con la Germania e mette fine ad una sequenza di tre vittorie consecutive, rimediando la seconda battuta d’arresto nei Campionati Mondiali di canoa polo femminile 2026 in corso di svolgimento a Duisburg. Le azzurre centrano comunque il passaggio del turno e superano la prima fase chiudendo il gruppo C al secondo posto con 9 punti, dietro alle imbattute padrone di casa tedesche.

La selezione tricolore ha ottenuto gli stessi punti di Svizzera e Polonia, venendo però premiata per una miglior differenza reti. Italia che raggiunge così la seconda fase della competizione, a cui avranno accesso le prime tre classificate e la migliore quarta dei tre gruppi della rassegna iridata, con le squadre che si porteranno dietro i risultati degli scontri diretti.

Le azzurre hanno perso per 1-0 contro la Germania, subendo il gol decisivo di Jill Lara Rutzen dopo 11 minuti e non riuscendo ad agguantare il pareggio. La selezione tricolore tornerà in acqua oggi pomeriggio per affrontare i Paesi Bassi nel primo impegno della seconda fase, con l’Italia che sfiderà poi domani Francia e Gran Bretagna a completamento del gruppo O (in cui ci sarà anche la Svizzera, battuta dalle nostre portacolori nella prima fase).