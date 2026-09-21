Camila Giorgi è diventata mamma: l’annuncio sui social e il nome scelto per il figlio

Un nuovo capitolo, questa volta lontano dai campi da tennis e sotto il segno della maternità. Camila Giorgi è diventata mamma: sabato 19 settembre 2026 è nato il suo primo figlio, Magnus Vangelis Pasutti, avuto dalla relazione con Andreas Ignacio Pasutti.

A dare la notizia è stata la stessa ex tennista azzurra, che ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower la gioia per l’arrivo del bambino. Nelle sue storie ha pubblicato una delicata fotografia in bianco e nero del neonato, accompagnando così con discrezione uno dei momenti più importanti della sua vita privata.

Per Camila si tratta del primo genito, così come per il martito argentino. La coppia si era sposata lo scorso 26 febbraio a Buenos Aires, a poche settimane dall’annuncio della gravidanza. Anche il nome scelto per il bambino racconta la volontà di unire le origini e le preferenze di entrambi i genitori: Magnus è stato scelto da Andreas, mentre Vangelis è il nome voluto da Giorgi.

La nascita arriva a poco più di due anni dal ritiro dal tennis professionistico. Nel maggio 2024 la giocatrice tricolore aveva infatti lasciato improvvisamente il circuito, chiudendo una carriera che l’aveva portata fino alla 26ª posizione del ranking mondiale e alla conquista di quattro titoli WTA, tra cui il prestigioso WTA 1000 di Montreal nel 2021.

Da allora, la sua quotidianità ha preso una direzione diversa, con una presenza sempre più lontana dalle dinamiche del circuito internazionale. La maternità rappresenta ora un ulteriore passaggio nella sua vita personale, ma senza segnare, almeno nelle intenzioni, un distacco definitivo dal tennis.

Durante la gravidanza, infatti, Camila ha continuato a mantenere una certa continuità con l’attività fisica e gli allenamenti. E proprio il tennis potrebbe tornare a occupare un ruolo centrale nel suo futuro: Giorgi ha manifestato l’intenzione di tornare a competere nel circuito WTA nel 2027.

Il percorso, naturalmente, sarà molto diverso da quello precedente. Tra la nascita del piccolo Magnus Vangelis e l’eventuale ritorno alle competizioni, l’azzurra si prepara ad affrontare una fase completamente nuova della propria vita, nella quale gli impegni della maternità potrebbero intrecciarsi nuovamente con l’ambizione di rientrare sul campo.