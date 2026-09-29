Cambio al vertice della Lega Volley Femminile: Vito Cozzoli succede a Mauro Fabris

La Lega Pallavolo Serie A Femminile cambia pagina. A Venezia, l’Assemblea Ordinaria Elettiva riunita all’Hampton by Hilton del Tronchetto ha affidato a Vito Cozzoli la guida del movimento, chiudendo un ciclo durato due decenni.

Il nuovo presidente ha prevalso con 20 voti contro i 10 raccolti da Massimo Beduschi, al termine di una sfida che aveva messo a confronto sensibilità e sostegni differenti all’interno del consorzio dei club. L’esito del voto apre così una nuova fase per la pallavolo femminile di vertice, dopo la lunga presidenza di Mauro Fabris, rimasto alla guida della Lega per 20 anni attraverso otto mandati consecutivi.

La scelta di Cozzoli porta al vertice della Lega una figura con una consolidata esperienza tra istituzioni, management e sport. Attualmente ricopre l’incarico di Amministratore Delegato di Autostrade per lo Stato, mentre nel mondo sportivo ha già ricoperto un ruolo di primo piano come presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., incarico svolto dal 2020 al 2023.

Il suo percorso professionale si è sviluppato anche nell’ambito giuridico e istituzionale. Avvocato, giurista e docente universitario, Cozzoli ha maturato esperienze come Consigliere parlamentare e Capo di Gabinetto al Ministero dello Sviluppo Economico. Un curriculum che lo colloca dunque all’incrocio tra gestione manageriale, rapporti istituzionali e conoscenza del sistema sportivo.

L’elezione di Venezia è arrivata al termine di una corsa caratterizzata da appoggi differenti. La candidatura di Cozzoli era stata sostenuta dalla proposta dei cosiddetti “saggi” del movimento pallavolistico, mentre Beduschi aveva raccolto soprattutto il consenso di alcuni dei club storici della Lega.

Il risultato finale ha delineato con chiarezza gli equilibri emersi nell’assemblea: 20 voti a Cozzoli, 10 a Beduschi. Un mandato che arriva in un momento particolarmente significativo per il movimento, chiamato a consolidare una crescita che negli ultimi anni ha rafforzato il peso della pallavolo femminile italiana anche sul piano internazionale.

Con il cambio di presidenza, l’attenzione si sposta ora sulle prospettive di sviluppo della Lega. Tra i temi centrali ci saranno inevitabilmente la valorizzazione commerciale del campionato, l’ampliamento della visibilità del prodotto Serie A e il consolidamento delle relazioni istituzionali.

La scelta di una figura con una marcata esperienza manageriale e istituzionale sembra inserirsi proprio in questa prospettiva. Per i club si apre quindi una fase nuova, nella quale sarà chiamato a tradurre il proprio percorso professionale in una strategia capace di accompagnare la crescita del movimento.

A Cozzoli sono arrivati anche gli auguri di buon lavoro da parte dei vertici della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e del presidente della Lega maschile Claudio Durigon.