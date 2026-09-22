Cambiano i piani dell’Italia per Lorenzo Finn: non figura tra gli iscritti agli Europei

Cambio di programma per Lorenzo Finn, che si appresta a disputare la prova in linea dei Campionati Mondiali di Montreal (domenica 27 settembre) ma con ogni probabilità non prenderà parte ai Campionati Europei di ciclismo su strada in programma dal 3 al 7 ottobre in Slovenia. Il giovane talento ligure non figura infatti nell’elenco provvisorio degli iscritti per la rassegna continentale di Lubiana.

Il diciannovenne della Red Bull-BORA-hangrohe, reduce nei mesi scorsi da una fantastica doppietta Giro Next Gen-Tour de l’Avenir, sta cominciando a prendere le misure al mondo dei professionisti e proverà a dare il suo contributo tra pochi giorni con la maglia azzurra sul prestigioso palcoscenico dei Mondiali dopo aver conquistato nelle ultime due edizioni il titolo iridato sia tra gli juniores (2024) che tra gli Under 23 (2025).

I corridori italiani presenti attualmente nell’entry list allargata degli Europei sono Giovanni Aleotti, Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Ludovico Crescioli, Alessandro Fancellu, Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Alessandro Pinarello, Christian Scaroni e Diego Ulissi. Nei prossimi giorni la direzione tecnica nazionale ufficializzerà le convocazioni per la spedizione azzurra in Slovenia.