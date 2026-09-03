Cambia un’avversaria di Larissa Iapichino alle finali di Diamond League. Fuori una Campionessa Olimpica

Larissa Iapichino farà il proprio ritorno in gara sabato 5 settembre, in occasione delle Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’azzurra sarà chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e punta ad allargare la propria collezione di diamantoni, in una stagione dove ha siglato uno storico record italiano (7.12 metri), ha vinto gli Europei e ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor.

La toscana vuole essere assoluta protagonista allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio), dove affronterà avversarie di un certo spessore come le statunitensi Monae’ Nichols, Alyssa Jones, Claire Bryant, la portoghese Agate De Sousa e la francese Hilary Kpatcha. Spicca l’assenza della tedesca Malaika Mihambo, che avrebbe avuto il diritto di partecipare, ma ha preferito rinunciare all’evento dopo essere rimasta fuori dal podio agli Europei. Per l’occasione è stata inviata la belga Noor Vidts con una wild card da padrona di casa.

Nelle ultime ore è giunta la notizia del brutto incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la statunitense Tara Davis-Woodhall, ma la Campionessa del Mondo non era qualificata per la finale di Diamond League: l’auspicio è che possa recuperare ed essere protagonista agli Ultimate Championship, previsti nel weekend dell’11-13 settembre a Budapest.