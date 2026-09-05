Cambia il canale di Italia-Turchia! Dove vedere in chiaro la finale degli Europei di volley femminile

Gli appassionati di volley femminile e gli amanti del grande sport si erano abituati a seguire le partite dell’Italia agli Europei su Rai 2. Per le prime otto partite della rassegna continentale, infatti, le prestazioni della nostra Nazionale erano state trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, sulla seconda rete del network pubblico, facendo registrare costantemente degli eccellenti ascolti.

Il pubblico aveva potuto gustarsi le cinque affermazioni nella fase a gironi disputata a Göteborg (3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e 3-1 contro la Francia), il netto successo agli ottavi di finale contro la Bulgaria a Brno e la sofferta vittoria per 3-1 contro la Svezia sempre nella località ceca, seguite dal 3-1 contro la Polonia nella semifinale di Istanbul.

Per la finale degli Europei 2026 di volley femminile ci sarà una novità: cambierà il canale per Italia-Turchia, la partita è stata promossa e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 18.00 di domenica 6 settembre. A seguire il TG1, la prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi e il film Sei mai stata sulla luna?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 6 settembre

Ore 18.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.