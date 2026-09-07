Calendario Ultimate Championship atletica 2026: orari, tv, programma, streaming

Archiviate le Finali di Diamond League, l’attesa è tutta per gli Ultimate Championship 2026, prima edizione di una manifestazione organizzata da World Athletics che si svolgerà a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Previsto un faraonico montepremi complessivo di 10 milioni di dollari, il più ricco della storia per una manifestazione di atletica.

Il “Mondiale dei Mondiali” garantisce il diritto di partecipazione ai Campioni Olimpici di Parigi 2024, ai Campioni del Mondo in carica, ai detentori della Diamond League e ai migliori atleti del ranking internazionale, fino al raggiungimento dei posti previsti a disposizione (otto per i concorsi, sedici per la velocità e gli ostacoli, dodici per il mezzofondo).

L’Italia verrà rappresentata da otto atleti in gare individuali e da una staffetta: Gianmarco Tamberi è stato invitato con una wild card speciale e potrà dunque gareggiare nel salto in alto, ma vedremo in azione anche Larissa Iapichino nel lungo, Marcell Jacobs (la cui presenza è ancora in bilico, al rientro dall’infortunio) nei 100, Dariya Derkach nel triplo, Zaynab Dosso nei 100, Eloisa Coiro negli 800, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Francesco Pernici negli 800 oltre alla 4×400 mista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming degli Ultimate Championship 2026 di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ULTIMATE CHAMPIONSHIP ATLETICA 2026

Venerdì 11 settembre

19.08 Staffetta 4×100 metri (mista)

19.13 Salto in alto (femminile)

19.19 400 metri (maschile), semifinali

19.23 Lancio del martello (maschile), finale

19.38 400 metri (femminile), semifinali

20.04 100 ostacoli, semifinali

20.08 Salto con l’asta (maschile)

20.21 110 ostacoli, semifinali

20.36 5000 metri (maschile)

20.53 Salto in lungo (femminile)

20.57 800 metri (femminile), semifinali

21.20 100 ostacoli, finale

21.49 110 ostacoli, finale

Sabato 12 settembre

18.08 400 metri (femminile), finale

18.13 Tiro del giavellotto (femminile)

18.19 400 metri (maschile), finale

18.26 800 metri (maschile), semifinali

18.43 Salto con l’asta (femminile)

18.46 400 ostacoli (femminile), semifinali

19.04 100 metri (femminile), semifinali

19.21 100 metri (maschile), semifinali

19.36 1500 metri (femminile)

19.44 Salto in lungo (maschile)

19.57 400 ostacoli (maschile), semifinali

20.18 800 metri (femminile), finale

20.38 100 metri (femminile), finale

20.49 100 metri (maschile), finale

Domenica 13 settembre

18.08 400 ostacoli (femminile), finale

18.13 Tiro del giavellotto (maschile)

18.18 200 metri (maschile), semifinali

18.36 400 ostacoli (maschile), finale

18.44 200 metri (femminile), semifinali

19.04 Salto in alto (maschile), finale

19.10 5000 metri (femminile)

19.34 Salto triplo (femminile)

19.41 800 metri (maschile), finale

19.53 Staffetta 4×400 metri (mista)

20.10 1500 metri (maschile)

20.38 200 metri (maschile), finale

20.49 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA ULTIMATE CHAMPIONSHIP ATLETICA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.