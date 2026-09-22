Calendario Serie A basket 2026-2027: tutte le date della regular season

Pronta a ripartire una Serie A che è come se fosse a una specie di anno zero, per tutto quello che è successo (ed è successo tantissimo) in una rovente estate. Sono entrate le neopromosse Scafati e Verona, ma in particolar modo due nuove società di Roma con vista NBA Europe, BC e Maxima, si sono inserite rilevando l’una il titolo di Cremona, l’altra quello di Brescia, finalista del 2025 e semifinalista del 2026.

In buona sostanza, la situazione è cambiata per un quarto del proprio andare, ed il rumore è inevitabilmente stato tanto, anzi tantissimo. Dopo la Supercoppa vinta da Milano c’è motivo di ritenere che, per i primi due mesi, sarà difficile porre in essere quotazioni di qualsiasi tipo anche a causa dei profondi cambiamenti che hanno interessato un po’ tutte le compagini. Un ruolo importante lo giocherà anche la dicotomia di oltre mezzo lotto partenti tra Serie A e Coppe europee, con il picco delle sei in EuroCup a fronte di due in Eurolega e in Champions League.

La Serie A 2026-2027 prenderà il via a partire da sabato 26 e domenica 27 settembre. Di seguito la prima giornata e le date di inizio e fine della stagione regolare. I playoff verranno calendarizzati a seconda di quale sarà l’andamento delle squadre italiane in Europa. Di seguito anche la nuova programmazione tv per la stagione 2026-2027.

CALENDARIO SERIE A 2026-2027 BASKET

Prima giornata

Sabato 26 settembre

Ore 19:30 Nutribullet Treviso Basket-BC Roma

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-Acqua S.Bernardo Cantù

Ore 20:30 UNA Hotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino

Domenica 27 settembre

Ore 16:00 Armani Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste

Ore 17:00 Bertram Derthona Tortona-Tezenis Verona

Ore 18:00 APU Old Wild West Udine-Longobardi Scafati Basket

Ore 18:15 Maxima Roma-Napoli Basketball

Ore 19:00 Openjobmetis Varese-Virtus Costa Bologna

Fine della regular season: domenica 9 maggio 2027.

Non sono previsti turni infrasettimanali.

Ci saranno pause il 29 novembre 2026 (Nazionale), 21 febbraio (Final Eight di Coppa Italia) e 28 febbraio 2027 (Nazionale).

DOVE VEDERE LA SERIE A 2026-2027 IN TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro: Cielo (8 match di stagione regolare distribuiti come uno al mese, 1 a turno dei quarti di finale, 1 a turno delle semifinali, tutta la finale)

Diretta tv in pay: Sky Sport (2 match a giornata, 2 a turno dei quarti di finale, tutte le semifinali e tutta la finale)

Diretta streaming attraverso i canali Sky: SkyGo e Now (stesse partite di Sky)

Diretta streaming di tutte le partite: LBA TV (disponibili tre piani: Season Pass a 115 euro, pass Mensile a 17 euro al mese, pass Free gratuito con 15 partite a disposizione oltre a highlights, interviste e altri contenuti; questo al netto di eventuali promozioni)