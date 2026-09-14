Calendario Mondiali ciclismo 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

È la settimana che può valere una stagione, se non, in alcuni casi, una carriera. Iniziano domenica 20 a Montreal, con le prove a cronometro della categoria élite maschile e femminile, e si concluderanno domenica 27 i Campionato Mondiali di ciclismo su strada 2026. Si assegnano le maglie arcobaleno tra élite, under 23 e juniores.

La rassegna iridata si aprirà con la prova contro il tempo della categoria élite maschile e femminile di domenica 20 settembre: le donne partiranno alle 15:00, mentre il via per gli uomini scatterà alle 18:45. Il giorno dopo, lunedì 21, entreranno in azione gli uomini e le donne per le crono della categoria Under 23 con il via della gara femminile alle 15:00 e di quella maschile alle 18:00.

Martedì 22 sarà una giornata decisamente intensa: la staffetta mista inaugurerà il programma alle 14:30, mentre nel tardo pomeriggio e in serata, rispettivamente alle 18:15 e alle 21:15, si correranno le due cronometro riservate alla categoria Juniores.

Una giornata di pausa servirà a recuperare le energie prima del cambio di passo. Giovedì 24 settembre prenderanno il via le prove in linea con le corse dell’Under 23 femminile, partenza alle ore 15:00, e della Juniores maschile il cui via scatterà alle 19:30. Venerdì 25 il programma prevede la gara della Juniores femminile, si parte alle 20:15, e dell’Under 23 maschile il cui via è previsto alle 15:00.

Il gran finale sarà riservato alle prove in linea delle categorie élite. Sabato 26 la corsa in linea per l’élite femminile prenderà il centro della scena, mentre la chiusura della rassegna iridata sarà riservata alla gara élite uomini di domenica 27 settembre. Entrambe le corse partiranno alle ore 15:00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre

ore 15:00 Cronometro donne elite: 39,2 km

ore 18:45 Cronometro uomini elite: 39,2 km

Lunedì 21 settembre

ore 15:00 Cronometro donne U23: 20,3 km

ore 18:00 Cronometro uomini U23: 31,3 km

Martedì 22 settembre

ore 14:30 Mixed Relay: 40,6 km

ore 18:15 Cronometro uomini juniores: 20,3 km

ore 21:15 Cronometro donne juniores: 10,7 km

Giovedì 24 settembre (Inizio prove in linea)

ore 15:00 Donne U23: 134 km

ore 19:30 Uomini juniores: 134 km

Venerdì 25 settembre

ore 15:00 Uomini U23: 174,2 km

ore 20:15 Donne juniores: 80,4 km

Sabato 26 settembre

ore 15:00 Donne Elite: 180.4 km

Domenica 27 settembre

ore 15:00 Uomini Elite: 273.7 km

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.