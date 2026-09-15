Calendario Mondiali atletica corsa su strada 2026: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2026 di corsa su strada si disputeranno a Copenghan nel weekend del 19-20 settembre: sarà la capitale della Danimarca a ospitare la rassegna iridata di specialità organizzata da World Athletics in chiusura di questa intensa annata agonistica. Si incomincerà sabato con la mattinata riservata alle prove del miglio e il pomeriggio dedicato alle gare sui 5 km, mentre domenica mattina andranno in scena le mezze maratone.

Yeman Crippa inseguirà un risultato di lusso nella mezza maratona, specialità in cui è già stato Campione d’Europa e in cui ha firmato il record italiano pochi mesi fa a Napoli. Il vincitore della Maratona di Parigi si rimetterà in gioco sui 21,097 km dopo il quarto posto conseguito sui 10.000 metri agli Europei di Birmingham e sarà affiancato da Badr Jaafari e Alberto Mondazzi, mentre tra le donne si punterà su Sofiia Yaremchuk e l’emergente Elvanie Nimbona.

Da non perdere i 5 km, dove Micol Majori sarà una delle atlete più interessanti al via: l’azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo sui 5000 metri nell’ultima rassegna continentale e proverà a mettersi in mostra anche in questa occasione. Non vedremo all’opera Nadia Battocletti, che ha deciso di chiudere la propria stagione per poi proiettarsi verso le corse campestri. Da seguire Pietro Arese e Ludovica Cavalli sul miglio: entrambi sono in ottimo stato di forma e potrebbero stupire sui 1609,34 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di corsa su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CORSA SU STRADA 2026

Sabato 19 settembre

10.10 Miglio femminile – Diretta tv su RaiSportHD

10.30 Miglio maschile – Diretta tv su RaiSportHD

14.10 5 km femminile – Diretta tv su RaiSportHD

14.40 5 km maschile – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 20 settembre

09.10 Mezza maratona femminile – Diretta tv su RaiSportHD

09.45 Mezza maratona maschile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CORSA SU STRADA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.