Calendario Europei volley maschile 2026: orari, tv, streaming, accoppiamenti dai gironi alla finale

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 9 al 26 settembre e andranno in scena in ben quattro Paesi diversi: l’Italia ospiterà un girone a Modena (con match inaugurale a Napoli), quattro ottavi di finale e due quarti di finale a Torino, semifinali e finali a Milano; la Bulgaria sarà il teatro di un girone, quattro ottavi e due quarti in quel di Sòfia; un raggruppamento sarà protagonista a Tampere (Finlandia) e un altro terrà banco a Cluj-Napoca (Romania). Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione e avrà un’importanza doppia, visto che verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A e giocherà sempre di fronte al proprio pubblico: esordio il 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli, poi il trasferimento al PalaPanini di Modena per gli incroci con Grecia (12 settembre), Slovacchia (13 settembre), Cechia (15 settembre) e Slovenia (17 settembre). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si presenteranno all’appuntamento da Campioni del Mondo, con il chiaro intento di festeggiare in casa, ampliando la bacheca e tornando sul trono continentale dopo il trionfo del 2021 e il secondo di tre anni fa.

Il girone dell’Italia si incrocerà agli ottavi con il gruppo C (prima contro quarta, seconda contro terza), le vincitrici si fronteggeranno ai quarti di finale e dunque ci potrebbero essere dei replay di match già visti nella fase a gironi. All’orizzonte ci potrebbero dunque essere Serbia, Belgio, Olanda o Finlandia. La Francia dovrà riscattare i pessimi Mondiali giocherà in Romania contro i padroni di casa, la Germania, la Turchia, la Svizzera e la Lettonia. La Polonia inizierà la difesa del titolo in Bulgaria, incrociando i padroni di casa, Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley maschile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, prevista una selezione degli altri incontri su Rai, Sky, DAZN; tutti i match potranno essere seguiti in diretta streaming su Euro Volley Tv. Gli orari sono italiani (a Sòfia, Tampere e Cluj-Napoca sono un’ora avanti rispetto a noi).

GIRONI EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A (a Napoli e Modena, Italia): Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia.

POOL B (a Sòfia, Bulgaria): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele.

POOL C (a Tampere, Finlandia): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca

POOL D (a Cluj-Napoca, Romania): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2026

Mercoledì 9 settembre

18.00 Bulgaria vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

19.00 Romania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

Giovedì 10 settembre

15.00 Polonia vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Francia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Israele vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Finlandia vs Danimarca (a Tampere)

19.00 Turchia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Svezia (a Napoli)

Venerdì 11 settembre

15.00 Ucraina vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Cechia vs Grecia (a Modena)

16.00 Paesi Bassi vs Belgio (a Tampere)

16.00 Germania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Portogallo vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Serbia vs Estonia (a Tampere)

19.00 Svizzera vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovacchia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 12 settembre

14.00 Danimarca vs Paesi Bassi (a Tampere)

15.00 Polonia vs Israele (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Cechia (a Modena)

16.00 Francia vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Belgio vs Finlandia (a Tampere)

18.00 Bulgaria vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Romania vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Grecia (a Modena)

Domenica 13 settembre

14.00 Estonia vs Danimarca (a Tampere)

15.00 Portogallo vs Israele (a Sòfia)

16.00 Slovenia vs Svezia (a Modena)

16.00 Svizzera vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Finlandia vs Serbia (a Tampere)

18.00 Macedonia del Nord vs Polonia (a Sòfia)

19.00 Lettonia vs Francia (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Slovacchia (a Modena)

Lunedì 14 settembre

15.00 Ucraina vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Slovacchia vs Cechia (a Modena)

16.00 Serbia vs Paesi Bassi (a Tampere)

16.00 Germania vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Bulgaria vs Israele (a Sòfia)

19.00 Estonia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Romania vs Turchia (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovenia vs Grecia (a Modena)

Martedì 15 settembre

15.00 Macedonia del Nord vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Grecia vs Svezia (a Modena)

16.00 Belgio vs Danimarca (a Tampere)

16.00 Lettonia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Finlandia (a Tampere)

19.00 Francia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Cechia (a Modena)

Mercoledì 16 settembre

15.00 Israele vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Slovacchia (a Modena)

16.00 Danimarca vs Serbia (a Tampere)

16.00 Turchia vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Estonia (a Tampere)

19.00 Francia vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Cechia vs Slovenia (a Modena)

Giovedì 17 settembre

16.00 Slovacchia vs Grecia (a Modena)

16.00 Serbia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Finlandia vs Estonia (a Tampere)

21.05 Italia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 19 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Sòfia)

Domenica 20 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Sòfia e due partite a Torino)

Lunedì 21 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Torino)

Martedì 22 settembre

Orari da definire Quarti di finale (due partite a Sòfia)

Mercoledì 23 settembre

Orari da definire Quarti di finale (due partite a Torino)

Venerdì 25 settembre

Orari da definire Semifinali (a Milano)

Sabato 26 settembre

Orari da definire Finali (a Milano)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY MASCHILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri (semifinali e finali garantite).

Diretta streaming: Rai Play, Sky e NOW per tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri; Euro Volley Tv per tutti gli incontri; DAZN per tutte le partite dell’Italia, i migliori match della fase a gironi e tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta.

Diretta testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia e le fasi finali.