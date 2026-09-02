Calendario Europei volley femminile 2026 oggi: orari partite 2 settembre, tv, programma, streaming

Due quarti di finale con favorite ben definite, ma con insidie da non sottovalutare. Il programma di mercoledì 2 settembre a Brno propone alle 16.00 Serbia-Grecia e alle 19.00 Italia-Svezia, due sfide già viste nella prima fase e vinte nettamente da serbe e azzurre. Questa volta, però, in palio c’è l’accesso alle semifinali e il peso della partita cambia completamente.

La Serbia parte favorita contro la Grecia, già battuta 3-0 nella Pool B, ma dovrà alzare il livello rispetto all’ottavo con la Croazia, superata 3-1 dopo un avvio complicato. Il principale punto di forza della squadra di Zoran Terzić resta naturalmente Tijana Bošković, 18 punti con il 52% in attacco contro le croate, ma la Serbia può contare su un sistema molto più articolato. Aleksandra Uzelac ha realizzato a sua volta 18 punti, mentre al centro Hena Kurtagić e Mina Popović hanno contribuito in maniera determinante a un impressionante bottino di 15 muri.

Proprio il muro potrebbe rappresentare la chiave contro una Grecia reduce dalla grande sorpresa degli ottavi, il 3-0 sulla Francia. La squadra di Apostolos Oikonomou ha attaccato con il 54%, trascinata da una straordinaria Martha Anthouli, autrice di 20 punti con il 65% offensivo. Per provare a sovvertire nuovamente il pronostico le elleniche dovranno mantenere altissima l’efficienza d’attacco e soprattutto mettere in difficoltà la ricezione serba con il servizio, evitando che Maja Ognjenović possa distribuire comodamente il gioco su tutta la rete.

Alle 19.00 sarà invece Italia-Svezia, atto secondo. Poco più di una settimana fa le azzurre vinsero 3-0 a Göteborg, ma la squadra di Lorenzo Micelli arriva al nuovo confronto con maggiore consapevolezza e senza particolari pressioni, dopo aver centrato l’obiettivo dichiarato dell’ingresso tra le prime otto eliminando 3-0 la Repubblica Ceca.

Il pericolo numero uno è inevitabilmente Isabelle Haak, protagonista assoluta dell’ottavo con 31 punti, tutti in attacco, e uno straordinario 58% offensivo. La Svezia dipende molto dal suo rendimento e l’Italia dovrà soprattutto cercare di limitarne l’efficienza attraverso servizio e muro, allontanando Julevik da rete e rendendo più prevedibile la distribuzione sulla palla alta.

Dall’altra parte, però, Velasco può contare su una varietà offensiva decisamente superiore. Per la seconda volta nel giro di dieci giorni si ritroveranno sullo stesso campo tre delle migliori attaccanti del mondo: Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Isabelle Haak. La differenza è che l’Italia può distribuire maggiormente il gioco, coinvolgendo anche Sylla e le centrali Fahr e Danesi.

Micelli proverà probabilmente a forzare la battuta su Antropova, cercando di coinvolgerla molto in ricezione e limitarne così l’incidenza offensiva. L’Italia, però, contro la Bulgaria ha mostrato grande pressione dai nove metri, qualità nella ricostruzione e una condizione fisica apparentemente crescente. Il pronostico resta favorevole alle azzurre, ma il precedente di Göteborg non garantisce nulla: la Svezia conosce meglio l’Italia, Haak è in grande forma e potrà giocare senza nulla da perdere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide dei quarti di finale di mercoledì 2 settembre degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY OGGI

Mercoledì 2 settembre

Ore 16.00 – Serbia vs Grecia (Brno) – Diretta Tv su Raisport Hd, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204 della piattaforma Sky) per abbonati, diretta streaming gratuita su Rai Play, a pagamento su EuroVolley TV, Dazn, Sky Go, Now Tv

Ore 19.00 – Italia vs Svezia ( Brno) – Diretta Tv su Rai Due, Sky Sport Arena (204), diretta streaming gratuita su Rai Play, a pagamento su EuroVolley TV, Dazn, Sky Go, Now Tv