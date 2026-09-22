Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 22 settembre, tv, streaming

a logica indica Francia e Polonia, gli ultimi risultati invitano invece alla prudenza. I primi due quarti di finale degli Europei maschili, in programma oggi all’Arena 8888 di Sofia, propongono due favorite autorevoli contro altrettante avversarie rilanciate dagli ottavi. Alle 16.00 i transalpini sfidano la Romania, alle 19.00 i campioni in carica affrontano la Germania.

Francia-Romania è anche la rivincita del confronto vinto 3-2 dalla squadra di Sergiu Stancu nella fase a gironi. Quel precedente va però pesato correttamente: Andrea Giani, già certo del primo posto, aveva gestito diversi titolari e schierato molte seconde linee. La rimonta rumena dallo 0-2 conserva valore soprattutto sul piano della fiducia, ma non fotografa pienamente i rapporti di forza in vista di una partita senza appello. Molto più indicativo è il 3-0 con cui la Romania ha eliminato la favorita Ucraina, costruito attraverso sette ace, sei muri e una notevole lucidità nei momenti decisivi. Cristian-Daniel Chitigoi ha firmato sei battute vincenti, mentre Alexandru Rata ha realizzato 16 punti con il 55% offensivo. Importante anche Stefan Lupu, capace di mettere a terra sette degli otto palloni ricevuti.

La Francia presenta però un livello di continuità superiore: cinque vittorie in sei incontri, 17 set conquistati e soltanto quattro persi. Contro il Portogallo ha attaccato con il 57%, potendo distribuire il gioco tra Mathis Henno, Trévor Clévenot e Théo Faure. La qualità della ricezione permette ad Antoine Brizard di coinvolgere anche François Huetz al centro, rendendo il sistema transalpino difficilmente leggibile.

La Romania dovrà quindi forzare il servizio per allontanare Brizard dalla rete, senza però trasformare l’aggressività in una sequenza di errori. Se la Francia potrà giocare stabilmente con ricezione positiva, il divario tecnico rischierà di diventare evidente. I transalpini restano favoriti, ma la Romania arriva al quarto con la leggerezza e la consapevolezza di chi ha già sovvertito un pronostico importante.

In serata toccherà alla Polonia, campione d’Europa, bronzo mondiale nel 2025 e vincitrice della VNL 2026. La formazione di Nikola Grbić ha attraversato il torneo con cinque successi in sei partite e un bilancio di 17 set vinti e tre persi. Negli ottavi ha regolato la Lettonia in 71 minuti, chiudendo con il 63% in attacco e 14 muri. Tomasz Fornal ha prodotto 19 punti, il 68% offensivo e sei muri, mentre Szymon Jakubiszak ha aggiunto 11 punti con l’80% in attacco. La forza polacca nasce anche dalla profondità dell’organico: Grbić può alternare Wilfredo León e Kamil Semeniuk e dispone di numerose soluzioni senza dover dipendere da un solo terminale.

La Germania arriva invece dalla partita più dispendiosa ed emozionante degli ottavi. Sotto 0-2 contro la Bulgaria, ha completato la rimonta al tie-break dopo 137 minuti, traendo nuove energie da una situazione che sembrava compromessa. Anton Brehme ha chiuso con 14 punti e uno straordinario 92% in attacco, Erik Röhrs ne ha realizzati 20 e Tobias Brand 13.

I tedeschi dovranno però correggere due dati preoccupanti: il 34% di ricezione positiva e i 26 errori al servizio. La Polonia proverà a colpire proprio la seconda linea avversaria, costringendo Jan Zimmermann a costruire lontano dalla rete e rendendo più prevedibile il gioco sulle bande. Per evitarlo, la Germania dovrà mantenere coinvolti Brehme e Tobias Krick al centro. La squadra tedesca ha realizzato undici ace contro la Bulgaria, ma contro i campioni in carica servirà trovare un equilibrio più efficace tra rischio e continuità. La Polonia è favorita per qualità, freschezza ed esperienza, mentre la Germania proverà ad allungare la partita e a trasferirla sul piano emotivo, dove la rimonta degli ottavi può diventare una risorsa preziosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di martedì 22 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Martedì 22 settembre

Ore 15.00 – Francia vs Romania (Sofia) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Dazn 1 (214 della piattaforma Sky), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv.

Ore 18.00 – Polonia vs Germania (Sofia) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Dazn 1 (214 della piattaforma Sky), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv