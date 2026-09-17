Calendario Europei volley 2026 oggi: orari partite 17 settembre, tv, streaming

La settima giornata degli Europei maschili di volley coincide con il momento dei verdetti per le Pool A e C. Giovedì 17 settembre si disputano infatti le ultime quattro partite dei due gironi: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, ma posizione e incroci rendono particolarmente importante anche la lotta per sistemarsi nel modo migliore possibile nella graduatoria. Riflettori inevitabilmente puntati su Modena, dove alle 21.05 Italia e Slovenia chiuderanno la Pool A con il primo posto nel mirino, mentre a Tampere si completerà un gruppo C estremamente combattuto.

Alle 16.00 Slovacchia-Grecia apre il programma del PalaPanini. Per gli ellenici la prima fase ha cambiato completamente volto dopo le sconfitte iniziali contro Cechia e Italia. La squadra greca ha reagito battendo 3-1 prima la Slovenia e poi la Svezia, confermando quanto di buono aveva mostrato con il quinto posto nella European League 2026. La Slovacchia ha invece perso contro Slovenia, Italia, Cechia e Svezia e arriva all’ultima giornata con una situazione decisamente più complicata. Il 3-1 subito contro gli azzurri resta la gara nella quale gli slovacchi sono riusciti maggiormente a mettere in difficoltà un’avversaria di prima fascia.

Sempre alle 16.00, Serbia-Belgio è uno degli incontri più interessanti dell’ultima giornata della Pool C. La Serbia, decima agli ultimi Mondiali e undicesima nella VNL, ha vissuto una prima fase sulle montagne russe: successo per 3-1 sull’Estonia, pesante 0-3 contro la Finlandia e quindi due vittorie al tie-break contro Paesi Bassi e Danimarca. Una squadra capace di reagire nei momenti complicati, ma non ancora continua come nelle proprie stagioni migliori.

Il Belgio, settimo ai Mondiali 2025, ha invece confermato la crescita mostrata nell’ultimo biennio. Ha iniziato battendo 3-1 i Paesi Bassi, ha trascinato la Finlandia al quinto set e successivamente ha superato 3-1 Estonia e Danimarca. Rispetto al quattordicesimo posto degli Europei 2023, la sensazione è quella di una Nazionale decisamente più competitiva. Contro la Serbia, oltre alla qualificazione agli ottavi, sarà importante soprattutto stabilire la posizione conclusiva in un gruppo nel quale gli equilibri si sono rivelati molto sottili.

Alle 19.00 Finlandia-Estonia completa la Pool C. I padroni di casa sono stati finora una delle sorprese più interessanti della manifestazione. Vincitrice della European League 2026, la Finlandia ha battuto 3-0 Danimarca e Serbia e ha avuto la meglio al tie-break sia sul Belgio sia sui Paesi Bassi. Un rendimento notevole per una squadra che agli Europei 2023 aveva chiuso soltanto diciannovesima e che agli ultimi Mondiali si era piazzata quindicesima. Più difficile il percorso dell’Estonia, sesta nell’ultima European League, sconfitta nelle prime tre uscite da Serbia, Danimarca e Belgio prima della partita con i Paesi Bassi. Per gli estoni l’ultima giornata rappresenta quindi il momento decisivo per capire se ci saranno ancora margini per inserirsi tra le quattro qualificate agli ottavi.

Il grande appuntamento della giornata è però fissato alle 21.05 con Italia-Slovenia. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno vinto le prime quattro partite, superando Svezia e Grecia per 3-0, Slovacchia per 3-1 e soprattutto Cechia per 3-1. Proprio quest’ultima è stata la prova più significativa, perché arrivata contro la quarta classificata ai Mondiali 2025 e contro un’avversaria capace di alzare sensibilmente il livello della sfida.

La Slovenia rappresenta un ulteriore esame. La squadra allenata da Fabio Soli è arrivata terza nella VNL 2026, dopo aver chiuso la fase preliminare con dieci vittorie e 26 punti, eliminato 3-0 la Turchia nei quarti e conquistato il bronzo battendo 3-1 il Giappone. Anche il curriculum europeo parla da solo: argento nel 2015, 2019 e 2021 e bronzo nel 2023, quattro podi nelle ultime cinque edizioni. Il suo cammino nella Pool A è stato però meno regolare: 3-0 a Slovacchia e Svezia, quindi la sorprendente sconfitta per 3-1 contro la Grecia, prima dell’incontro di mercoledì con la Cechia. Il risultato di questa partita definirà completamente lo scenario con il quale le due squadre arriveranno alla sfida conclusiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di giovedì 17 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 17 settembre

Ore 16.00 – Slovacchia vs Grecia (Modena) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV

Ore 16.00 – Serbia vs Belgio (Tampere) – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.00 – Finlandia vs Estonia (Tampere) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 21.05 – Italia vs Slovenia (Modena) – Diretta Tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Arena (204) e su Dazn 1 (214 del pacchetto Sky), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e, gratuita, su Rai Play