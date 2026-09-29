Calendario Europei tiro a volo 2026: programma, orari, tv, streaming

Da martedì 29 settembre a sabato 10 ottobre di terranno a Malakasa, in Grecia, gli Europei 2026 di tiro a volo: in programma le gare per le categorie junior e senior delle sole specialità olimpiche: Italia col contingente massimo di tre atleti per le specialità individuali e due coppie per le specialità miste.

Per la categoria senior nello skeet saranno al via Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Tammaro Cassandro tra gli uomini e Diana Bacosi, Sara Bongini e Martina Bartolomei tra le donne, mentre nel trap sono stati scelti Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi ed Erminio Frasca al maschile ed Erica Sessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco al femminile.

Gli Europei 2026 di tiro a volo in programma a Malakasa non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali sarà garantita dal canale YouTube ESCvideostream, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO 2026

Martedì 29 settembre

7.30 Qualificazioni Skeet Junior Maschile (75 piattelli) e Femminile (50 piattelli)

7.30 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Mercoledì 30 settembre

7.30 Qualificazioni Skeet Junior Maschile (50 piattelli) e Femminile (75 piattelli)

7.30 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

15.45 Finale Junior Skeet Femminile

16.45 Finale Junior Skeet Maschile

Giovedì 1° ottobre

8.15 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14.30 Finale Skeet Femminile

15.30 Finale Skeet Maschile

Mercoledì 7 ottobre

7.30 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (75 piattelli)

7.30 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Giovedì 8 ottobre

7.30 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (50 piattelli)

7.30 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)

15.15 Finale Junior Trap Femminile

16.15 Finale Junior Trap Maschile

Venerdì 9 ottobre

8.15 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

14.15 Finale Trap Femminile

15.15 Finale Trap Maschile

Sabato 10 ottobre

8.15 Qualificazioni Trap Mixed Team (75 piattelli)

15.15 Finale Mixed Team Trap Junior

16.30 Finale Mixed Team Trap Senior

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per le finali YouTube ESCvideostream.

Diretta live testuale: per le finali OA Sport.