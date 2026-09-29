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Calendario Europei tiro a volo 2026: programma, orari, tv, streaming
Da martedì 29 settembre a sabato 10 ottobre di terranno a Malakasa, in Grecia, gli Europei 2026 di tiro a volo: in programma le gare per le categorie junior e senior delle sole specialità olimpiche: Italia col contingente massimo di tre atleti per le specialità individuali e due coppie per le specialità miste.
Per la categoria senior nello skeet saranno al via Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Tammaro Cassandro tra gli uomini e Diana Bacosi, Sara Bongini e Martina Bartolomei tra le donne, mentre nel trap sono stati scelti Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi ed Erminio Frasca al maschile ed Erica Sessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco al femminile.
Gli Europei 2026 di tiro a volo in programma a Malakasa non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali sarà garantita dal canale YouTube ESCvideostream, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali.
CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO 2026
Martedì 29 settembre
7.30 Qualificazioni Skeet Junior Maschile (75 piattelli) e Femminile (50 piattelli)
7.30 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)
Mercoledì 30 settembre
7.30 Qualificazioni Skeet Junior Maschile (50 piattelli) e Femminile (75 piattelli)
7.30 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)
15.45 Finale Junior Skeet Femminile
16.45 Finale Junior Skeet Maschile
Giovedì 1° ottobre
8.15 Qualificazioni Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)
14.30 Finale Skeet Femminile
15.30 Finale Skeet Maschile
Mercoledì 7 ottobre
7.30 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (75 piattelli)
7.30 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)
Giovedì 8 ottobre
7.30 Qualificazioni Trap Junior Maschile e Femminile (50 piattelli)
7.30 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)
15.15 Finale Junior Trap Femminile
16.15 Finale Junior Trap Maschile
Venerdì 9 ottobre
8.15 Qualificazioni Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)
14.15 Finale Trap Femminile
15.15 Finale Trap Maschile
Sabato 10 ottobre
8.15 Qualificazioni Trap Mixed Team (75 piattelli)
15.15 Finale Mixed Team Trap Junior
16.30 Finale Mixed Team Trap Senior
PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: per le finali YouTube ESCvideostream.
Diretta live testuale: per le finali OA Sport.