Calendario Europei ciclismo 2026: orari, tv, programma, streaming. Gare in linea prima delle cronometro

Non ci sarà neanche il tempo di archiviare i risultati della rassegna iridata perché si volta subito pagina per concentrarsi su un nuovo e fondamentale appuntamento. Prendono il via venerdì 2 ottobre e si concludono mercoledì 7 i campionati Europei di ciclismo su strada.

Lubiana sarà la sede prescelta per ospitare la rassegna continentale. La grande novità di questa edizione sarà l’inversione dell’ordine tradizionale delle prove: il fine settimana sarà dedicato alle gare su strada, mentre negli ultimi tre giorni si disputeranno le prove a cronometro.

Ad aprire la competizione venerdì 2 ottobre saranno le prove su strada della categoria Under 23: la gara femminile scatterà alle 09:00, mentre quella maschile prenderà il via alle 13:30. Sabato 3 ottobre la giornata inizierà, partenza alle ore 09:00, con la gara juniores maschile, mentre dalle 13:30 prenderà il via la prova dell’élite femminile.

L’attesa maggiore è, senza dubbio, per la prova in linea della categoria élite maschile, in programma domenica 4 ottobre con partenza alle 12:30, gara preceduta dalla categoria juniores femminile che scatterà alle 09:00. L’assenza per infortunio di Tadej Pogacar, detentore del titolo, priva la gara del protagonista più atteso, ma non le toglie fascino. Diversi nomi di primissimo piano come il belga Remco Evenepoel, il danese Mads Pedersen, lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic, senza dimenticare gli azzurri Giulio Pellizzari e Christian Scaroni, sono pronti a darsi battaglia per il titolo.

La giornata di riposo segnerà il cambio di passo tra le corse in linea e le cronometro. Martedì 6 ottobre sono in programma le due staffette miste, mentre il gran finale di mercoledì 7 ottobre sarà riservato alle cronometro: si partirà alle 09:30 con la Juniores femminile, per concludere alle 15:30 con la gara dell’élite maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026

Venerdì 2 Ottobre

9:00 Prova in Linea Donne Under-23: 88,4 km

13:30 Prova in Linea Uomini Under-23: 141,8 km

Sabato 3 Ottobre

9:00 Prova in Linea Uomini Juniores: 110,5 km

13:30 Prova in Linea Donne Élite: 130 km

Domenica 4 Ottobre

9:00 Prova in Linea Donne Juniores: 66,3 km

12:30 Prova in Linea Uomini Élite: 196,3 km

Martedì 6 ottobre

11:30 CronoStaffetta Mista Juniores

15:00 CronoStaffetta Mista Élite

Mercoledì 7 ottobre

9:30 Cronometro Donne Juniores: 22 km

10:45 Cronometro Uomini Juniores: 22 km

12:00 Cronometro Donne Under-23: 22 km

13:00 Cronometro Uomini Under-23: 22 km

14:30 Cronometro Donne Élite: 22 km

15:30 Cronometro Uomini Élite: 22 km)

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport