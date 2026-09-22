Canoa
Calendario Europei canoa slalom 2026: programma, orari, tv, streaming. Gare ad Ivrea
La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei senior 2026 ad Ivrea, in Italia: saranno dodici le specialità previste, che si disputeranno da giovedì 24 a sabato 26 settembre. In programma, nel complesso, sei gare maschili e sei femminili, tra prove individuali ed a squadre.
Nella prima giornata verranno assegnati tutti i titoli a squadre, mentre nella seconda ci sarà spazio per le specialità olimpiche del K1 e del C1, infine nella terza si distribuiranno le medaglie nel kayak cross individuale e nella specialità olimpica del kayak cross.
La diretta tv degli Europei senior 2026 di canoa slalom è prevista su RaiSport HD (tranne batterie e kayak cross), mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (tranne batterie e kayak cross), RaiPlay Sport 3 (solo kayak cross), e dal canale YouTube Paddle Europe, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2026
Giovedì 24 settembre
09.00 Batterie kayak e canadese, femminile e maschile
14.25 Finali a squadre kayak e canadese, femminile e maschile – Diretta Rai Sport HD e Rai Play
Venerdì 25 settembre
09.00 Semifinali e finali kayak, femminile e maschile – Diretta Rai Sport HD e Rai Play
14.30 Semifinali e finali canadese, femminile e maschile – Diretta Rai Sport HD e Rai Play
Sabato 26 settembre
14.20 Kayak cross individuale, femminile e maschile – Diretta Rai Sport HD e Rai Play
17.20 Fasi finali kayak cross, femminile e maschile – Diretta Rai Play Sport 3
PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (tranne batterie e kayak cross).
Diretta streaming: Rai Play (tranne batterie e kayak cross), Rai Play Sport 3 (solo kayak cross), YouTube Paddle Europe.
Diretta Live testuale: OA Sport.