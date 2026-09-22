Coppa Davis
Calendario Coppa Davis 2026: le date dai quarti alla finale, quando si gioca Italia-Corea del Sud
Il cammino è tracciato. Dal 24 al 29 novembre le Finali di Coppa Davis terranno banco nell’impianto della BolognaFiere Arena. La Nazionale italiana si presenta da campione in carica e n.1 del mondo, forte di tre successi di fila e potendo competere davanti al pubblico di casa.
La formazione capitanata da Filippo Volandri farà il proprio esordio il 25 novembre (ore 16:00) contro la Corea del Sud. Sulla carta, un incrocio alla portata degli azzurri, che vorranno regalare emozioni al pubblico emiliano presente e a tutti gli italiani che seguiranno in tv.
La compagine di Volandri, in caso di successo contro i sudcoreani, se la vedrà contro la vincente della sfida tra Cechia e Canada, che aprirà quest’edizione delle Finals (24 novembre ore 16:00).
A chiudere il cerchio, il 26 novembre, saranno i restanti quarti di questa Final Eight, ovvero Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria. Le vincenti si confronteranno, andando a completare il quadro delle semifinali.
Penultimi atti previsti venerdì 27 e sabato 28 novembre, a precedere la finale di domenica 29, che metterà in palio la celebre Insalatiera.
TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2026
QUARTI DI FINALE
Martedì 24 novembre
Ore 16:00 Cechia vs Canada
Mercoledì 25 novembre
Ore 16:00 Italia vs Corea del Sud
Giovedì 26 novembre
Ore 10:00 Germania vs Gran Bretagna
Ore 17:00 Spagna vs Austria
SEMIFINALI
Venerdì 27 novembre
Ore 16:00 Vincitrice quarto di finale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2
Sabato 28 novembre
Ore 12:00 Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4
FINALE
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 Vincente semifinale “a” vs Vincente semifinale “b”