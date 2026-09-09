Calendario Champions League oggi: orari partite 9 settembre, tv, streaming

La prima giornata della League Phase della Champions League 2026-2027 è cominciata, ma ancora tante sfide sono in agenda per quanto riguarda i 90 minuti iniziali della competizione continentale per club più importante a livello calcistico.

Oggi, in questo mercoledì 9 settembre, saranno 6 le partite in agenda: 2 nello slot delle 18.45, 4 nella fascia oraria delle 21.00. Attesissimo il match dello stadio Maradona: il Napoli di Massimiliano Allegri infatti, in serata, riceverà i campioni d’Inghilterra (e vicecampioni d’Europa) dell’Arsenal.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite del 9 settembre della prima giornata della League Phase della Champions League 2026-2027. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky GO. Il match PSG-Slovan, inoltre, sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e in diretta streaming gratuita su tv8.it dalle ore 21.00. La gara fra Napoli e Arsenal, invece, sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da Amazon Prime Video.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 9 settembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Barcellona-Feyenoord – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Stoccarda-Viking – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Napoli-Arsenal – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Liverpool-Atletico Madrid – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Slovan – In chiaro su TV8 e su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-Galatasaray – Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go