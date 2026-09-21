Calendario America’s Cup, regate preliminari Napoli 2026: programma, orari, tv, streaming

Ultimi giorni di attesa in vista del secondo appuntamento con le regate preliminari verso l’America’s Cup 2027, che si terranno nella baia di Napoli da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Gli AC40 monotipo torneranno dunque protagonisti quattro mesi dopo la Preliminary Regatta inaugurale di Cagliari vinta dal team senior di Luna Rossa in finale su Emirates Team New Zealand.

Nuova sede (la stessa che ospiterà l’anno prossimo la 38ma edizione della Coppa America) ma stesso format già visto in Sardegna per questa seconda tappa delle regate preliminari, in cui vedremo in azione però due imbarcazioni aggiuntive grazie alle new entry Team Australia e American Racing. Un solo equipaggio anche per i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Tudor Alinghi, mentre Luna Rossa, New Zealand e GB1 si sdoppieranno schierando due equipaggi a testa per l’occasione. Previste fino a otto regate di flotta, al termine delle quali i primi due team classificati nella generale si contenderanno il successo finale in un Match Race secco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 venerdì e sabato, RaiSportHD domenica) e per gli abbonati su Sky Sport Max; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP 2026

Venerdì 25 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Sabato 26 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Domenica 27 settembre

14.00 Due regate di flotta e a seguire la finale Match Race – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP 2026: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (venerdì e sabato), RaiSportHD (domenica) e Sky Sport Max.

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.