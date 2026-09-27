Calendario America’s Cup 2027: quando iniziano round robin, semifinale e finale a Napoli

La America’s Cup si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli: nello specifico sarà l’area di Bagnoli a ospitare la competizione sportiva più antica del mondo, in uno degli scenari più suggestivi al mondo. All’ombra del Vesuvio e con Capri e Ischia non così distanti, gli appassionati godranno di una cartolina unica nel suo genere, contorno perfetto alla massima manifestazione velica e che rappresenterà anche un grande volano per il turismo di un’area geografica sempre molto apprezzata.

Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca, affrontando nel Match Race conclusivo il sodalizio che avrà prevalso nel torneo degli sfidanti (la Louis Vuitton Cup), a cui prenderanno parte Luna Rossa, i britannici di GB1, i francesi di La Roche-Posay, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di ARC Team USA, gli australiani di Team Australia. Il parterre è dunque molto ricco e soltanto chi riuscirà a prevalere avrà il diritto di battagliare per il tanto ambito trofeo.

La Louis Vuitton Cup inizierà nel weekend del 22-23 maggio con delle regate di flotta, poi da mercoledì 26 maggio si apriranno i tre round robin di match race (scontri uno contro uno): tutti gli equipaggi si affronteranno tra loro e sarà presente anche New Zealand, ma i risultati del Defender non verranno conteggiati. Ogni round robin prevede 21 match race: il primo terminerà il 28 maggio, il secondo si disputerà dal 29 al 31 maggio, il terzo andrà in scena dal 9 all’11 giugno.

Alla conclusione della fase a gironi i primi tre Challenger accederanno automaticamente alle semifinali, mentre le altre quattro formazioni si affronteranno in uno spareggio (12-13 giugno) per meritarsi l’ultimo pass per le semifinali. Le semifinali della Louis Vuitton Cup andranno in scena dal 16 al 20 giugno, mentre la finale è prevista dal 26 giugno al 4 luglio: chi vincerà 7 regate alzerà al cielo il trofeo e andrà a fronteggiare i Kiwi per la America’s Cup.

La America’s Cup 2027 si disputerà tra il 10 e il 18 luglio 2027: queste sono le date selezionate per il Match Race tra Team New Zealand e l’equipaggio che avrà avuto la meglio nel torneo degli sfidanti, sono previste tredici regate e chi ne vincerà sette alzerà al cielo la Coppa America. Di seguito il calendario dettagliato della America’s Cup 2027.

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2027

22-23 maggio: Louis Vuitton Cup, regate di flotta

26-28 maggio: Louis Vuitton Cup, primo round robin (match race)

29-31 maggio: Louis Vuitton Cup, secondo round robin (match race)

9-11 giugno: Louis Vuitton Cup, terzo round robin (match race)

12-13 giugno: Louis Vuitton Cup, spareggi per accedere alle semifinali

16-20 giugno: Louis Vuitton Cup, semifinali

26 giugno-4 luglio: Louis Vuitton Cup, finale

10-18 luglio: America’s Cup