Calcio, Roma ed Atalanta vittoriose nei posticipi della seconda giornata di Serie A

Si completa la seconda giornata della Serie A 2026-2027 di calcio, con gli ormai consueti posticipi del lunedì: la Roma, come all’esordio, cala un altro poker e passa per 0-4 in casa del Lecce, mentre l’Atalanta piega il Bologna per 1-0. Sia i capitolini che gli orobici restano in testa alla classifica a punteggio pieno.

La Roma passa per 0-4 in casa del Lecce: i giallorossi chiudono la pratica in 25′, con il contributo del solito Malen, in rete al 4′ ed al 22′, e già issatosi a quota 5 nella classifica cannonieri, e lo 0-3 firmato da Soulé. Nella ripresa, gli ospiti amministrano e poi calano il poker al 65′ con Mora.

L’Atalanta piega il Bologna per 1-0: gli orobici superano i felsinei all’ultimo respiro, dato che il gol decisivo arriva nel corso del sesto minuto di recupero ad opera di Samardzic, che con un’autentica fucilata supera l’incolpevole Skorupski e firma la rete della vittoria.

SERIE A CALCIO 2026-2027

Risultati seconda giornata

Venerdì 28 agosto

MILAN-VENEZIA 2-0

Sabato 29 agosto

FIORENTINA-FROSINONE 0-3

MONZA-UDINESE 2-3

SASSUOLO-TORINO 2-1

JUVENTUS-PARMA 2-0

Domenica 30 agosto

NAPOLI-COMO 1-2

CAGLIARI-INTER 0-1

LAZIO-GENOA 1-0

Lunedì 31 agosto

LECCE-ROMA 0-4

ATALANTA-BOLOGNA 1-0

Classifica dopo la 2a giornata

ROMA 6

INTER 6

MILAN 6

JUVENTUS 6

ATALANTA 6

LAZIO 6

UDINESE 4

COMO 4

FROSINONE 3

NAPOLI 3

SASSUOLO 3

CAGLIARI 3

LECCE 3

TORINO 0

BOLOGNA 0

GENOA 0

PARMA 0

MONZA 0

VENEZIA 0

FIORENTINA 0