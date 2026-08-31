Calcio
Calcio, Roma ed Atalanta vittoriose nei posticipi della seconda giornata di Serie A
Si completa la seconda giornata della Serie A 2026-2027 di calcio, con gli ormai consueti posticipi del lunedì: la Roma, come all’esordio, cala un altro poker e passa per 0-4 in casa del Lecce, mentre l’Atalanta piega il Bologna per 1-0. Sia i capitolini che gli orobici restano in testa alla classifica a punteggio pieno.
La Roma passa per 0-4 in casa del Lecce: i giallorossi chiudono la pratica in 25′, con il contributo del solito Malen, in rete al 4′ ed al 22′, e già issatosi a quota 5 nella classifica cannonieri, e lo 0-3 firmato da Soulé. Nella ripresa, gli ospiti amministrano e poi calano il poker al 65′ con Mora.
L’Atalanta piega il Bologna per 1-0: gli orobici superano i felsinei all’ultimo respiro, dato che il gol decisivo arriva nel corso del sesto minuto di recupero ad opera di Samardzic, che con un’autentica fucilata supera l’incolpevole Skorupski e firma la rete della vittoria.
SERIE A CALCIO 2026-2027
Risultati seconda giornata
Venerdì 28 agosto
MILAN-VENEZIA 2-0
Sabato 29 agosto
FIORENTINA-FROSINONE 0-3
MONZA-UDINESE 2-3
SASSUOLO-TORINO 2-1
JUVENTUS-PARMA 2-0
Domenica 30 agosto
NAPOLI-COMO 1-2
CAGLIARI-INTER 0-1
LAZIO-GENOA 1-0
Lunedì 31 agosto
LECCE-ROMA 0-4
ATALANTA-BOLOGNA 1-0
Classifica dopo la 2a giornata
ROMA 6
INTER 6
MILAN 6
JUVENTUS 6
ATALANTA 6
LAZIO 6
UDINESE 4
COMO 4
FROSINONE 3
NAPOLI 3
SASSUOLO 3
CAGLIARI 3
LECCE 3
TORINO 0
BOLOGNA 0
GENOA 0
PARMA 0
MONZA 0
VENEZIA 0
FIORENTINA 0