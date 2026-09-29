Calcio, poker della Spagna alla Croazia in Nations League. Inghilterra sbanca a Praga

La seconda giornata della UEFA Nations League di calcio si è chiusa con un programma ricco di gol, conferme e risultati destinati a incidere sugli equilibri dei diversi raggruppamenti.

A prendersi la scena è soprattutto la Spagna, protagonista di una prestazione autoritaria contro la Croazia, mentre l’Inghilterra sbanca in Cechia. Successo convincente anche per la Svizzera, corsara in Scozia.

Il risultato più roboante della serata arriva da Siviglia, dove le Furie Rosse superano la Croazia con un netto 4-1. La formazione campione del mondo in carica impone fin dalle prime battute il proprio ritmo e trova in Lamine Yamal il principale protagonista della serata: il talento spagnolo firma una splendida doppietta e contribuisce in maniera decisiva al successo.

A completare il tabellino dei padroni di casa sono Pubill e Nico Williams, mentre alla Croazia non basta la rete di Beljo per rimettere in discussione una partita indirizzata dalla Spagna. Una vittoria larga che conferma il grande equilibrio della compagine iberica e le consente di conquistare tre punti pesanti nel proprio raggruppamento.

Arriva il successo della squadra di Thomas Tuchel. Gli inglesi espugnano Praga battendo 2-0 la Cechia al termine di una partita condizionata anche dall’espulsione di Sulc, costretto a lasciare il campo al 25′.

L’Inghilterra sfrutta la superiorità numerica e trova le reti che valgono il successo con Gordon e Harry Kane. Un’affermazione importante per gli inglesi, che inaugurano così con una vittoria il nuovo corso tecnico.

Nella Lega B, la Svizzera si impone con autorità sul campo della Scozia. Ad Hampden Park finisce 0-3, con gli ospiti capaci di controllare la partita e di costruire un successo netto. Sempre nello stesso raggruppamento, la Slovenia supera 2-0 la Macedonia del Nord, conquistando tre punti preziosi e mantenendo il proprio percorso in Nations League su binari positivi.

La serata della Lega C è caratterizzata da diversi risultati equilibrati. Finlandia e Bielorussia non riescono a sbloccare il risultato e chiudono sullo 0-0, così come Bulgaria ed Estonia, protagoniste di un’altra sfida senza reti. Anche Moldavia e Isole Fær Øer si dividono la posta, con l’1-1 maturato nella gara disputata alle 18. Lussemburgo-Islanda, invece, rompe il copione degli incontri più equilibrati: gli islandesi si impongono con un netto 0-3, conquistando una vittoria esterna di rilievo.

Successo con lo stesso punteggio anche per l’Albania, che supera San Marino per 0-3. Più combattuta, infine, la sfida tra Slovacchia e Kazakistan: i padroni di casa riescono a spuntarla per 2-1 al termine di una partita più equilibrata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Lega A

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2 — Gordon, Kane; Repubblica Ceca in dieci dal 25′ per l’espulsione di Sulc

Spagna-Croazia 4-1 — 2 Yamal, Pubill, Nico Williams; Beljo

Lega B

Scozia-Svizzera 0-3

Slovenia-Macedonia del Nord 2-0

Lega C

Finlandia-Bielorussia 0-0

Moldavia-Isole Fær Øer 1-1

Bulgaria-Estonia 0-0

Lussemburgo-Islanda 0-3

San Marino-Albania 0-3

Slovacchia-Kazakistan 2-1