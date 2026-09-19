Calcio
Calcio, pari nel big match di Serie A tra Roma ed Inter. La Lazio vince ed aggancia la vetta
Il big match della quinta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio tra Roma ed Inter si chiude in parità sul 2-2: le due squadre restano a braccetto in testa alla classifica a quota 13, ma vengono agganciate dalla Lazio, che passa per 0-2 a Venezia. Si porta a -1 dalla vetta il Cagliari, corsaro ad Udine per 0-1, infine pareggiano per 1-1 Bologna e Torino.
Tra Roma ed Inter finisce 2-2: nel primo tempo i giallorossi passano in vantaggio al 6′ con Koné, con lo stesso giocatore che mette a segno il raddoppio al 37′. Nella ripresa, però, l’Inter rimonta: Martinez prima la riapre al 46′, poi la pareggia al 79′. Il Cagliari è corsaro ad Udine per 0-1: decisiva la rete di Maldini al 54′.
La Lazio passa a Venezia per 0-2: i lagunari mancano un rigore con Yeboah al 17′ e vengono puniti nella ripresa. Zaccagni firma il vantaggio dal dischetto al 51′, poi Noslin sigla il raddoppio al 60′. Finisce 1-1 tra Bologna e Torino: vantaggio dei bolognesi al 14′ con Bernardeschi, pareggio granata con Kulenovic al 77′.