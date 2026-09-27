Calcio, Nicolò Barella e altri 9 azzurri restano a Coverciano e saltano la trasferta in Turchia

La nazionale italiana di calcio maschile è in partenza quest’oggi per Bursa, sede della partita di Nations League tra Turchia e Italia in programma domani sera all’Atatürk Spor Kompleksi. Trasferta delicata per gli azzurri, reduci dalla brutta sconfitta casalinga a Roma contro il Belgio (0-2) nella prima uscita ufficiale del nuovo corso targato Roberto Mancini.

Il CT campione d’Europa 2021 dovrà fare i conti con diverse assenze più o meno pesanti nella seconda partita del girone, avendo optato per un turnover della rosa nel tentativo di gestire al meglio la preparazione verso le ultime due sfide di questa lunga finestra riservata alla Nations League (a Parigi contro la Francia e a Bologna di nuovo contro i turchi).

Mancini ha scelto di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, che eviteranno dunque il viaggio in Turchia per poi tornare a disposizione dal match successivo. Ieri era arrivato inoltre il forfait definitivo di Nicolò Zaniolo che, dopo aver svolto un lavoro differenziato, è stato valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro.