Calcio: Nations League, la Francia vince, ma Mbappé si fa male

Si sono giocati altri sette incontri, oltre a quello in cui l’Italia ha ceduto per 0-2 all’Olimpico di Roma contro il Belgio, quest’oggi in Nations League. E, tra questi, merita attenzione quello tra Turchia e Francia, e non solo per via dell’esordio in panchina di Zinedine Zidane. A Izmir, infatti, succede pure dell’altro.

In quello che è l’unico incontro odierno di Lega A, la partita viene decisa da un unico gol di Kylian Mbappé al 54′, ma non è quello il punto. Il fuoriclasse del Real Madrid, nell’azione della sua stessa realizzazione, si fa male al ginocchio sinistro: non esulta, si accascia, cerca di ricominciare, ma è costretto a chiedere la sostituzione con Doue. I transalpini chiudono comunque la pratica, con annessa espulsione per intervento con le mani fuori area di Cakir su Barcola all’87’.

Nella Lega B, invece, sono quattro gli incontri di scena. Il girone B vede l’Irlanda del Nord andare a vincere in Georgia per 0-1 con gol al nono minuto di recupero del secondo tempo da parte di Shea Charles. L’Ucraina, invece, va a vincere a Budapest per 0-1 con Danylo Sikan al 42′. Nel girone D, invece, allo 0-0 tra Polonia e Bosnia-Erzegovina fa da contraltare il 2-1 tra Svezia e Romania, con vantaggio di Alexander Isak al 20′, pareggio di Dennis Man al 29′ e risultato definitivamente fissato da Viktor Eynar Gyokeres al 43′.

Nella Lega C, infine, l’Armenia sconfigge la Lettonia per 2-0 nel girone B grazie alle reti di Georgy Arutyunyan al 31′ e di Artur Arutyunyan al 75′. Vittoria in rimonta del Montenegro per 2-1 su Cipro, che va avanti con Marcus Edwards al 55′ e poi subisce l’aggancio di Nikola Krstovic al 66′ e il sorpasso su rigore di Milutin Osmajic all’86’.