Calcio, Milan sconfitto dal Benfica all’esordio in Europa League. Vincono tutte le big

Comincia nel peggiore dei modi l’Europa League 2026-2027 delle italiane, con il Milan subito sconfitto in casa dal Benfica al debutto nella regular season della seconda competizione continentale UEFA per club. Domani toccherà alla Juventus il compito di tenere alto l’onore del calcio nostrano, ospitando gli olandesi del NEC Nijmegen nella prima giornata della League Phase.

Quest’oggi però l’Italia si lecca le ferite per il pessimo esordio del Milan nel torneo, con i portoghesi del Benfica che hanno espugnato San Siro vincendo 2-0 con i gol di Lukebakio al 16′ e Kaminski al 53′. Inutile, a differenza della partita di Serie A dell’ultimo weekend contro la Lazio, il tentativo di ribaltare la situazione nella ripresa da parte del neo-allenatore rossonero Ruben Amorim mettendo dentro diversi big rimasti inizialmente in panchina come Pulisic, Moreira e Rabiot.

La fase campionato dell’Europa League comunque è ancora molto lunga, ma adesso per Modric e compagni c’è poco margine d’errore se l’obiettivo è quello di centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale (riservato esclusivamente alle prime 8 della generale, mentre dalla nona alla ventiquattresima affrontano gli spareggi). Poche sorprese per il resto nelle altre otto sfide odierne che hanno aperto ufficialmente la League Phase della nuova stagione.

Stupisce il successo casalingo per 1-0 dell’Omonia Nicosia (proveniente dai preliminari) sul Celta Vigo, mentre vincono come da pronostico lo Sparta Praga 4-1 in trasferta contro l’Ararat-Armenia, il Lione per 2-1 sul campo dell’Anderlecht, il Sunderland tra le mura amiche per 1-0 contro l’AZ Alkmaar, l’Olympiacos ad Atene con lo Jagiellonia per 2-1 ed il Bayer Leverkusen per 2-0 in casa sul Celje. Si chiudono invece in pareggio le sfide Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria (0-0) e Sturm Graz-Rennes (0-0).