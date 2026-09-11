Calcio, Mastantuono ne fa tre a Venezia e trascina la Fiorentina al primo successo in Serie A

Si apre con una roboante vittoria esterna della Fiorentina a Venezia nell’anticipo del venerdì sera il programma della quarta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio maschile. Tra sabato e domenica andranno in scena altre sei partite, mentre saranno addirittura tre i posticipi del lunedì in attesa di un intenso turno infrasettimanale dedicato all’Europa League.

Primi punti in campionato dopo tre ko consecutivi per la Viola, che ha richiamato in panchina Paolo Vanoli optando per l’esonero lampo di Fabio Grosso. Il cambio dell’allenatore sembra aver dato i suoi frutti almeno per il momento, con i toscani che escono momentaneamente dalle sabbie mobili della classifica lasciando a quota zero punti il Venezia dopo quattro gare.

Decisiva per gli ospiti la tripletta di Franco Mastantuono, che ha segnato i suoi primi gol in Italia rispondendo al vantaggio iniziale veneziano firmato da Adams al 22′ ribaltando la situazione con due gol ravvicinati verso la mezz’ora di gioco e calando il poker all’84’ dopo la rete di Pellegrino al 66′. Inutile la marcatura finale di Hainaut per i lagunari che fissa il risultato finale sul 4-2.