Calcio, le prime convocazioni di Mancini: 9 novità per l’Italia, tornano Zaniolo e Fagioli verso la Nations League

Roberto Mancini ha diramato le sue prime convocazioni dopo essere tornato sulla panchina dell’Italia, chiamato a rilanciare una Nazionale che ha mancato la qualificazione agli ultimi tre Mondiali e che dovrà cercare di ritrovarsi. Il tecnico marchigiano ha selezionato un gruppo di 34 calciatori, tra cui sceglierà i convocati per le quattro partite di Nations League previste nelle prossime settimane: il 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, il 28 settembre in Turchia (a Bursa), il 2 ottobre in Francia (a Saint-Denis, Parigi) e il 5 ottobre contro la Turchia allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Ci sono ben nove novità: Massimo Pessina (portiere del Bologna), Daniele Ghilardi (difensore della Roma), Michael Kayode (difensore del Brentford), Eddy Kouadio (difensore del Monza), Alessandro Romano (centrocampista del Cagliari), Issa Doumbia (centrocampista dello Sporting CP), Sebastiano Esposito (attaccante del Sassuolo), Antonio Vergara (attaccante del Napoli) e Mohamed Alì Zoma (attaccante del Norimberga). Tornano in azzurro Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo (assenti dal 2024) e Rolando Mandragora (l’ultima chiamata risaliva addirittura a cinque anni fa), confermati Honest Ahanor e Samuele Inacio dopo aver giocato le amichevoli di giugno.

Gigi Donnarumma sarà il portiere titolare, come riserve sono stati chiamati Marco Carnesecchi, Massimo Pessina e Guglielmo Vicario. In difesa spiccano gli interisti Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, il romanista Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori dall’Arsenal, Giorgio Scalvini dell’Atalanta. I centrocampisti di riferimento saranno l’interista Nicolò Barella, il laziale Davide Frattesi, il viola Nicolò Fagioli e Sandro Tonali dal Tottenham. In attacco spiccano Francesco Pio Esposito (Inter), Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca (Atalanta), Moise Kean (Como), Nicolò Cambiaghi (Bologna) e Daniel Maldini (Cagliari). Di seguito il quadro dettagliato dei convocati di Mancini.

CONVOCATI ITALIA VERSO LA NATIONS LEAGUE

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga),