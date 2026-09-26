Calcio, la Spagna ribalta l’Inghilterra in Nations League. Sorrisi per la Croazia

La Spagna ha sconfitto l’Inghilterra per 3-2 nel big match della serata di Nations League, andato in scena allo Stadio Wembley di Londra. I freschi Campioni del Mondo sono passati in vantaggio al 2′, i padroni di casa hanno ribaltato la contesa con le reti di Gordin al 36′ e Kane al 40′, poi lo stesso Kane ha avuto a disposizione il rigore del 3-1 al 54′, ma ha colpito la traversa e le Furie Rosse sono riemerse dalle difficoltà. La Spagna ha pareggiato con Baena al 60′ e ha poi trovato la via della vittoria con Oyarzabal al 74′, incominciando al meglio la propria avventura nella competizione.

I numeri 1 del ranking FIFA si sono issati al comando del gruppo 3 della Lega A, insieme alla Croazia, che si è imposta in Cechia per 2-1: botta e risposta tra Modric e Karabec in avvio della ripresa, poi Pasalic ha regalato i tre punti con il gol messo a segno al 77′ di fronte al pubblico della Fortuna Arena di Praga. Nella Lega B si annota il pareggio a reti bianche tra Slovenia e Scozia, mentre la Svizzera ha vinto con un secco 3-0 in Macedonia del Nord.

Serata ricca per la Lega C, con ben sei incontri: la Finlandia ha strapazzato San Marino con un secco 7-0, il Lussemburgo ha avuto la meglio sulla Bulgaria per 2-1 a domicilio, la Slovacchia e l’Albania hanno fatto festa tra le mura amiche per 2-0 (rispettivamente contro Moldavia e Bielorussia), pareggia per 1-1 tra Far Oer e Kazakhstan e Islanda ed Estonia.