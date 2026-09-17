Calcio, la Juventus domina all’esordio in Europa League. NEC travolto per 5-0

Buona la prima per la Juventus in Europa League. I bianconeri calano il pokerissimo contro gli olandesi del NEC Nijmegen, battuti agevolmente allo Stadium per 5-0. Alla fiera del gol partecipano finalmente anche gli attaccanti della squadra di Luciano Spalletti, visto che si sbloccano anche Woltemade e Kolo Muani. In rete anche Nico Gonzalez e poi le prime marcature in bianconero anche per Alajbegovic e Celik, in una serata dunque decisamente positiva per la Juventus.

Il match si sblocca già dopo otto minuti, visto che sul rinvio di Grabara, la difesa del NEC dorme e Nico Gonzalez è bravissimo ad inserirsi, saltando poi in uscita il portiere Polster, portando avanti i bianconeri. Poco dopo il ventesimo arriva il raddoppio della Juventus, con Alajbegovic che sfrutta l’assist di McKennie e firma il 2-0 con un tiro molto potente.

Il NEC non riesce proprio a trovare delle contromisure e la Juventus trova il 3-0 appena superata la mezz’ora. Nico Gonzalez viene steso in area da Kabar e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal discetto si presenta Woltemade ed il tedesco non sbaglia, firmando così il suo primo gol in maglia bianconera.

Nel secondo tempo la Juve è in completa gestione. Il NEC non si rende praticamente mai pericoloso e al 75′ c’è gioia anche per il turco Celik, che può festeggiare anche lui il primo gol con la nuova maglia. Bravo nel frangente Kolo Muani, che salta in velocità Schuurs e serve poi l’esterno ex Roma che deve solo appoggiare in rete. All’82’ anche il centravanti francese riesce a sbloccarsi. Lucumì serve in profondità Kolo Muani, che non sbaglia davanti a Polster e trova il quinto gol della serata.