Calcio, la Germania crolla in casa con la Grecia. Norvegia ko, l’Olanda vince in Nations League

La Germania ha perso in casa contro la Grecia: è questo il risultato a effetto della serata dedicata alla Nations League di calcio. I tedeschi sono crollati di fronte al proprio pubblico della WWK Arena di Augsburg per merito di Kourbelis, autore del gol vittoria al 74′. Seconda vittoria consecutiva per gli ellenici, che volano in testa al gruppo 2 a punteggio pieno e con due lunghezze di margine nei confronti dell’Olanda, capace di regolare la Serbia per 2-1 grazie alla doppietta di Meerdink.

La Norvegia ha perso in casa contro il Portogallo: dopo la bella cavalcata ai Mondiali, i Vichinghi hanno ceduto per 2-1 al cospetto dei lusitani, capaci di imporsi con la fiammata di Ramos al 54′ dpoo il botta e risposta tra Joao Felix e Haaland. Portoghesi in testa al gruppo 4 a punteggio pieno, mentre i norvegesi sono stati agganciati a quota tre punti dalla Danimarca, vittoriosa per 2-0 contro il Galles di fronte al proprio pubblico con l’autogol di Davies e la marcatura di Isaksen.

Nella Lega B, l’Austria ha battuto il Kosovo per 3-1 e l’Irlanda ha regolato Israele per 3-0. Nella Lega D, infine, si sono registrati due pareggi: 1-1 tra Lituania e Azerbaijan, 0-0 tra Gibilterra e Andorra.