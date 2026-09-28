Calcio, la Francia supera di misura il Belgio nel secondo turno di Nations League

Nella serata di Nations League si giocano otto partite. Il risultato di maggior peso specifico è, senza dubbio, il blitz esterno della Francia che piega il Belgio a domicilio e conquista la vetta del girone a punteggio pieno. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.

La Francia, nel match della seconda giornata del gruppo A della Lega A, supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo apposto da Michael Olise a due minuti dal novantesimo. I transalpini, che mettono a referto un palo e una traversa, si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l’Italia venerdì prossimo.

Nella Lega B la Georgia impatta a reti bianche l’incontro casalingo contro l’Ucraina, identico punteggio con cui si conclude la sfida tra Irlanda del Nord e Ungheria. La Bosnia piega 4-2 la Romania a domicilio in un match indirizzato dall’uno-due iniziale Gigovic-Muharemovic e chiuso dai sigilli del duo Tabokovic-Mahmovic. Inutili per i romeni le reti del duo Birligea-Cicaldau. La Svezia liquida 3-1 la Polonia in un match aperto da Nygren dopo otto minuti e chiuso dal sigillo finale di Gyokeres, centravanti dell’Arsenal, a meno di venti minuti dal novantesimo.

Nei due confronti giocati nella Lega C la Lettonia non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella sfida casalinga contro Cipro, mentre il Montenegro s’impone 3-2 in casa dell’Armenia. Una partita nella quale le due contendenti si ribattono colpo su colpo viene risolta in volata dagli ospiti che trovano il sol della vittoria all’ottantanovesimo con il guizzo di Latkovic.