Calcio, inizia la pioggia di forfait per l’Italia: già fuori dal giro Cristante e Dimarco, convocati due sostituti

Inizia in salita il cammino dell’Italia di Roberto Mancini verso l’esordio in Nations League: la Nazionale è in raduno da ieri sera a Coverciano, ma sono arrivati già due forfait che hanno costretto il commissario tecnico a ridisegnare l’elenco dei 34 convocati.

Proprio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha eseguito subito una visita medica il difensore dell’Inter Federico Dimarco: il calciatore non ha recuperato dall’infortunio patito con i nerazzurri e dovrà così lasciare il ritiro azzurro. Mancini è già corso ai ripari, convocando un altro difensore, Matteo Ruggeri (Aston Villa).

Chi invece non ha potuto neppure rispondere alla convocazione del tecnico azzurro è il centrocampista Bryan Cristante (Roma): anche in questo caso Mancini ha voluto lasciare inalterato il numero dei calciatori a propria disposizione, chiamando il pari ruolo Samuele Ricci (Como).

L’ELENCO AGGIORNATO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).