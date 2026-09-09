Calcio
Calcio, il Napoli cede in casa all’Arsenal in Champions League
Ancora nessuna gioia per le squadre italiane nella prima giornata della Champions League 2026-2027 di calcio: dopo la sconfitta dell’Inter di ieri, questa sera il Napoli cede il passo in casa per 0-1 agli inglesi dell’Arsenal, che dominano la gara e poi trovano la rete decisiva al 75′ con Odegaard.
Per il resto nei match della serata si registrano cinque vittorie interne: rotonde affermazioni per gli spagnoli del Barcellona, che superano i neerlandesi del Feyenoord, sconfitti per 5-1, e per i transalpini del PSG, che liquidano con punteggio tennistico gli slovacchi dello Slovan Bratislava, battuti per 6-1.
Vittorie con analogo punteggio di 3-1 sia per i tedeschi dello Stoccarda, ai danni dei norvegesi del Viking, che per i lusitani dello Sporting, contro i turchi del Galatasaray, infine nel big match della serata gli inglesi del Liverpool vincono in rimonta contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid, sconfitti per 2-1.
CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 – RISULTATI 9 SETTEMBRE
Prima giornata
Barcellona (3)-Feyenoord (0) 5-1
Stoccarda (3)-Viking (0) 3-1
Liverpool (3)-Atletico Madrid (0) 2-1
PSG (3)-Slovan Bratislava (0) 6-1
Sporting (3)-Galatasaray (0) 3-1
Napoli (0)-Arsenal (3) 0-1