Calcio
Calcio, il Monza piega il Sassuolo nell’anticipo della Serie A
Nel consueto anticipo del venerdì della quinta giornata di Serie A 2026-2027 di calcio, arriva la prima vittoria stagionale del Monza, che supera per 2-1 il Sassuolo: i brianzoli salgono a quota 4 in classifica, mentre i neroverdi restano fermi a quota 7.
Nel primo tempo praticamente non si registrano emozioni, con le squadre che vanno al riposo a reti inviolate. Nella ripresa, però, la partita cambia immediatamente volto, con il vantaggio del Monza che arriva al 51′ ad opera di Varela, che di testa batte la difesa ospite sfruttando al meglio il corner battuto da Birindelli.
Sulle ali dell’entusiasmo il Monza continua a spingere, ed al 63′ arriva il raddoppio: rigore per i brianzoli, sul dischetto si presenta lo stesso Varela, che insacca la sfera firmando così la personale doppietta. Il Sassuolo prova a scuotersi, ma la rete di Adzic al minuto 87 serve solo a fissare lo score sul definitivo 2-1 per il Monza.