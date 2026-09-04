Calcio, il Como travolge in trasferta il Genoa e vola per una notte in vetta alla Serie A

Si apre con l’impressionante vittoria in trasferta del Como a Genova il programma della terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Nessuna sorpresa dunque nell’anticipo del venerdì sera, in attesa delle tre sfide previste sabato che faranno da antipasto alle quattro partite domenicali e ai due posticipi del lunedì che completeranno il quadro di questo terzo turno del massimo campionato.

Con questo successo i lariani si portano almeno per una notte da soli in vetta alla classifica con 7 punti (due affermazioni dopo il pareggio iniziale a Udine), mentre i liguri incappano nel terzo ko di seguito e restano fermi in fondo alla graduatoria con nessun punto a referto dopo tre giornate. Prossimo appuntamento già molto importante per la squadra di De Rossi, sempre in casa ma contro un’avversaria diretta per la salvezza come il Frosinone.

La rete del vantaggio firmata al 19′ da Osmajic aveva illuso i padroni di casa del Genoa, ritrovatisi poi una ventina di minuti più tardi addirittura sotto di due gol dopo il tris comasco realizzato nell’ordine da Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa la compagine allenata da Cesc Fabregas ha chiuso definitivamente i conti con il 4-1 definitivo siglato da Diao al 78′.